На всех УИК в Подмосковье оказывают бесплатную юридическую помощь

Фото: Пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026»

Юридическое сообщество Московской области и адвокатская палата бесплатно оказывают юридическую помощь членам УИК, наблюдателям, волонтерам и избирателям. Об этом сообщил председатель Адвокатской палаты Московской области, член Общественной палаты региона Алексей Галаганов.

Он уточнил, что во время выборов в Подмосковье не зафиксировали серьезных жалоб со стороны населения.

«На всех участках во всех муниципальных образованиях несут дежурство адвокаты и юристы. Обращений немного. На данный момент поступило 163 вопроса», — подчеркнул Галаганов.

В воскресенье заканчивается третий день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. Россияне в зависимости от региона также выбирают на УИК губернаторов, состав местного парламента и глав муниципалитетов.

Всего в федеральном бюллетене разместили 10 партий. В Московской области жители выбирают депутатов Мособлдумы.