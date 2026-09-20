На всех УИК в Подмосковье оказывают бесплатную юридическую помощь
Юридическое сообщество Московской области и адвокатская палата бесплатно оказывают юридическую помощь членам УИК, наблюдателям, волонтерам и избирателям. Об этом сообщил председатель Адвокатской палаты Московской области, член Общественной палаты региона Алексей Галаганов.
Он уточнил, что во время выборов в Подмосковье не зафиксировали серьезных жалоб со стороны населения.
«На всех участках во всех муниципальных образованиях несут дежурство адвокаты и юристы. Обращений немного. На данный момент поступило 163 вопроса», — подчеркнул Галаганов.
В воскресенье заканчивается третий день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. Россияне в зависимости от региона также выбирают на УИК губернаторов, состав местного парламента и глав муниципалитетов.
Всего в федеральном бюллетене разместили 10 партий. В Московской области жители выбирают депутатов Мособлдумы.