На УИК в Балашихе отметили большой поток избирателей

В Балашихе все 183 избирательных участка работают в штатном режиме. Отдать свои голоса пришло множество жителей, в том числе семьи с детьми.

Председатель УИК № 3678 Александра Горожанина рассказала, что избиратели активно приходили голосовать.

«Вчера у нас был очень большой поток людей. Приходили с детьми маленькими, которые тут ходили и с любопытством разглядывали кабинки и все остальное. Им было очень интересно», — отметила она.

Председатель УИК № 3663 Оксана Панова обратила внимание, что на участке организовали уголок для малышей.

«В то время, когда родители заняты важным делом, осуществляют свой выбор, свой гражданский долг, дети могут на некоторое время отвлечься. Для таких наших маленьких будущих избирателей у нас есть памятные подарки», — сообщила она.

В воскресенье, 20 сентября, в стране проходит заключительный день голосования на выборах в Госдуму. Также граждане в зависимости от своего региона голосуют за губернаторов, глав муниципальных образований и местные парламенты.