На прямую линию с Путиным принесли лабубу в стиле Набиуллиной, Лаврова и Трампа

На программу «Итоги года с Владимиром Путиным» корреспондент 360.ru Регина Орехова принесла игрушки лабубу. На это обратил внимание журналист Павел Зарубин.

Игрушки выполнены в стиле главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, министра иностранных дел Сергея Лаврова и эксклюзивная — в стиле президента США Дональда Трампа.

Журналист сообщила, что планирует задать вопрос, посвященный международной политике.

Американский журналист CNN Фредерик Плейтген заявил, что хочет спросить Путина о будущем отношений России и США. Также его интересует мнение российского лидера о способах урегулирования конфликта на Украине.

Президент отметил, что Украина не готова к миру. Российская армия наступает по всей линии фронта, Украина теряет территории.