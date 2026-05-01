Власти муниципального округа Шатура продолжили масштабную подготовку мемориалов и воинских захоронений к празднованию Дня Победы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава округа Николай Прилуцкий по итогам объезда подведомственной ему территории.

Восстановительные работы в 2026 году затронули два десятка памятных объектов и 17 воинских захоронений. Апрельские снегопады и дожди внесли коррективы в график реализации проектов.

Особое внимание в ходе инспекции Прилуцкий уделил ключевым объектам, где проходят самые крупные преобразования:

Шатурторф. На обновленном мемориале отремонтировали фигуру солдата, заменили таблички, уложили плитку и установили постамент со звездой. Кроме того, к объекту подвели газ для будущего зажжения Вечного огня, а на данный момент осталось лишь провести уборку прилегающей зоны.

Черусти. Реконструкция находится на финальном этапе: уложена плитка и установлена скульптура воина. По словам Прилуцкого, мемориальные таблички смонтируют к празднику, однако запуск Вечного огня решено перенести на 22 июня — День памяти и скорби.

Кривандино. Строительные мероприятия все еще продолжаются из-за погодных условий. Администрация делает все возможное, чтобы успеть к 9 мая, однако качество исполнения остается в приоритете перед соблюдением сроков. «На первом месте - качество, а не сроки», — акцентировал Прилучный.

Туголесский Бор. На местном памятнике впервые появилась фигура бойца. Руководитель округа уже указал дорожным службам на незначительные дефекты, которые должны быть устранены до начала торжеств.

Глава округа подчеркнул, что праздничные митинги состоятся на всех запланированных площадках. Если часть ремонтных работ не удастся завершить к 9 мая, их продолжат сразу после окончания торжественных мероприятий.

