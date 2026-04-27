Дом культуры в Дмитровском Погосте капитально отремонтируют в этом году

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура продолжается капитальный ремонт «Коробовского Дома культуры». По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта уже превысила 65%.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Финансирование осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с задачами национального проекта «Семья».

Пресс-служба ведомства сообщила, что на данный момент фасадные работы выполнены на 95%. Также ведутся отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, устройство входных групп и установка вентиляционного оборудования на кровле. В работах задействованы 52 специалиста и две единицы техники.

В здании обновят кровлю, водосточную систему и инженерные коммуникации. Также будет установлено видеонаблюдение и система пожарной безопасности. Завершить все работы планируют в 2026 году.