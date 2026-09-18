На объектах РЖД открыли 9 избирательных участков

В Единый день голосования с 18 по 20 сентября на железнодорожных объектах работают девять избирательных участков. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

В столице участок расположился в Центральном доме культуры железнодорожников, в Новомосковске Тульской области — в административном здании детской железной дороги.

В Орле избирателей примут в локомотивном депо, в Брянске в актовом зале дистанции пути, в Туле — в филиале Московского учебного центра повышения квалификации.

Участки работают с 08:00 до 20:00, для голосования нужен только паспорт.

Ранее администрация муниципального округа Эгвекинот Чукотской области сообщила, что в селе Нутэпэльмен уже проголосовали все избиратели. Первый день голосования прошел со стопроцентной явкой.