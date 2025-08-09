На магистрали М-11 «Нева» открылась стратегическая развязка

На платной магистрали М-11 «Нева» в Тверской области открыли движение по новой развязке. Об этом рассказал заместитель председателя кабинета министров России Марат Хуснуллин.

Транспортный узел появился на отметке 385 километра в Валдайском сельском поселении. Он дает удобный выезд на трассу для жителей Валдая, Боровичей и близлежащих деревень и усиливает сообщение удаленных районов Тверской и Новгородской областей.

В правительстве отметили, что объект расширяет доступ и к валдайским туристическим маршрутам.

На развязку ушло около 18 тысяч тонн асфальтобетона. Рабочие смонтировали 9,4 километра барьерного ограждения и нанесли 14,4 километра разметки. Для освещения установили 143 опоры.

Марат Хуснуллин отметил, что с новой развязкой дорога между Москвой и Петербургом стала удобнее.