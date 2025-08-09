На магистрали М-11 «Нева» открылась стратегическая развязка
На платной магистрали М-11 «Нева» в Тверской области открыли движение по новой развязке. Об этом рассказал заместитель председателя кабинета министров России Марат Хуснуллин.
Транспортный узел появился на отметке 385 километра в Валдайском сельском поселении. Он дает удобный выезд на трассу для жителей Валдая, Боровичей и близлежащих деревень и усиливает сообщение удаленных районов Тверской и Новгородской областей.
В правительстве отметили, что объект расширяет доступ и к валдайским туристическим маршрутам.
На развязку ушло около 18 тысяч тонн асфальтобетона. Рабочие смонтировали 9,4 километра барьерного ограждения и нанесли 14,4 километра разметки. Для освещения установили 143 опоры.
Марат Хуснуллин отметил, что с новой развязкой дорога между Москвой и Петербургом стала удобнее.
Эта развязка, у нее шире предназначение, потому что будет в том числе и Вологодская область проезжать здесь, она заработает с новой жизнью. Строители научились работать и проектировать очень быстро. <…> За год успели запроектировать и построить эту дорогу.
Марат Хуснуллин
Чиновник также напомнил, что сама трасса М-11 остается одним из наиболее важных элементов транспортных коридоров России, Север-Юг, Запад-Восток и Европа-Китай.
Ранее сообщалось, что движение по развязке на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе запустят в 2026 году.