Движение по развязке на пересечении ЦКАД и Дмитровского шоссе запустят в 2026 году

В Подмосковье полным ходом идет строительство новой транспортной развязки на пересечении Центральной кольцевой автодороги и Дмитровского шоссе. Ее планируют ввести в эксплуатацию уже в 2026 году.

Сейчас строители заняты созданием «дорожной одежды» — многослойного основания будущей магистрали, состоящего из грунта, геотекстиля, песка, щебня и других материалов, поверх которого позже уложат асфальтобетонное покрытие.

В рамках возведения развязки будет построено три путепровода.

«На сегодняшний день выполнено устройство всех 10 опор. Производятся работы по монтажу пролетного строения, устройству переходных плит и деформационных швов», — пояснил руководитель проекта ДСК «Автобан» Сергей Ревякин.

Запланированы также создание четырех съездов и модернизация участка Московского малого кольца протяженностью два километра.

«В рамках реконструкции будут выполнены работы по изменению продольного профиля, изменению геометрических параметров автомобильной дороги, замене всех водопропускных труб, устройству элементов наружного электроосвещения и металлического барьерного ограждения», — добавил Ревякин.

Новая развязка позволит улучшить доступность прилегающих районов, перераспределит транспортные потоки, повысит пропускную способность магистралей, а также упростит транзитное движение в объезд Москвы.