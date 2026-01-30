На блокировку Telegram и WhatsApp предложили ввести бессрочный запрет

В КПРФ выступили за бессрочный запрет на блокировку Telegram и WhatsApp

Депутаты от КПРФ предложили законодательно запретить полную блокировку мессенджеров и социальных сетей в России. Законопроект о бессрочном моратории планируют внести в Государственную думу 30 января, сообщил телеканал RTVI .

Авторами инициативы выступили 17 депутатов от партии. Документ предусмотрит поправки в законы «Об информации» и «О связи». Один из соавторов проекта — Сергей Обухов — заявил, что реакция россиян на ограничение работы Telegram и WhatsApp* оправданна.

«Запреты и ограничения цифровых прав граждан — это непопулярное решение для большинства граждан страны, которое ведет к прямому ухудшению качества их жизни», — сказал депутат.

При этом надзорные органы сохранят право ограничивать распространение отдельных видов информации, не блокируя платформы целиком.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал возможную блокировку Telegram в стране. Он назвал этот план плохой идеей и несусветной глупостью.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.