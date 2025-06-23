«Мы не Израиль»: Медведев резко ответил Трампу о ядерных боеголовках

Россия не планирует передавать ядерное оружие Ирану, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил в соцсети X , ответив на комментарий президента США Дональда Трампа о возможных поставках.

Пост Медведева о том, что некоторые страны могут передать Ирану ядерное оружие, привлек внимание Трампа. Американский лидер потребовал немедленно сообщить ему, если Иран получит ядерное оружие.

Зампред подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и не планирует передавать ядерное оружие, но при этом Медведев отметил, что он говорил о других странах, которые могут так поступить.

«Нам определенно не стоит мериться, у кого больше ядерных боеголовок», — добавил Медведев.

Кроме того, он осудил недавние удары США по Ирану, отметив, что они не достигли своих целей.

Медведев напомнил, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США «пока» остается в силе.

«Но главный вопрос: что произойдет дальше?» — подвел итог зампред.