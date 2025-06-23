Трамп отреагировал на пост Медведева истеричной просьбой

Пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева привлек внимание президента США Дональда Трампа. В соцсети Truth Social он потребовал немедленно сообщить ему, если Иран получит ядерное оружие.

«Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на „Я“ и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану?» — задался вопросом глава Белого дома.

Трамп заметил, что если зампред Совбеза России действительно говорил такое, и его слова получат подтверждение, необходимо сообщить об этом немедленно.

Американский лидер добавил, что слово «ядерный» не следует использовать настолько небрежно.

«Видимо, поэтому Путин — босс», — сделал он вывод.

Медведев в публикации отмечал, что после ударов США по Ирану напрямую готовы поставить Исламской Республике свой ядерный боекомплект «ряд стран». Он также отмечал, что Трамп, выставлявший себя миротворцем, лишь втянул американцев в новую войну.