Трамп отреагировал на пост Медведева истеричной просьбой
Трамп потребовал немедленно сообщить, если Ирану передадут ядерное оружие
Пост заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева привлек внимание президента США Дональда Трампа. В соцсети Truth Social он потребовал немедленно сообщить ему, если Иран получит ядерное оружие.
«Правильно ли я услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на „Я“ и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану?» — задался вопросом глава Белого дома.
Трамп заметил, что если зампред Совбеза России действительно говорил такое, и его слова получат подтверждение, необходимо сообщить об этом немедленно.
Американский лидер добавил, что слово «ядерный» не следует использовать настолько небрежно.
«Видимо, поэтому Путин — босс», — сделал он вывод.
Медведев в публикации отмечал, что после ударов США по Ирану напрямую готовы поставить Исламской Республике свой ядерный боекомплект «ряд стран». Он также отмечал, что Трамп, выставлявший себя миротворцем, лишь втянул американцев в новую войну.