МВД России объявило в розыск аналитика Михаила Крутихина

МВД России объявило в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина, которого ранее внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом размещена в базе данных ведомства, написал ТАСС .

В карточке розыска указано, что Крутихин «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья не уточняется.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело может быть связано с терроризмом, но детали не раскрыл.

Михаил Крутихин — экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, переводчик и востоковед. Он проживает за пределами России.

В августе 2023 года Минюст внес Крутихина в список иностранных агентов.

Ранее петербургская полиция задержала 18-летнюю студентку музыкального училища Диану «Наоко» Логвинову. Ранее в Telegram-каналах распространилась запись с воскресного концерта Stoptime. Группа исполнила вместе со зрителями песню из репертуара Noize MC*. Этот трек в России запрещен как формирующий негативное отношение к власти.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России