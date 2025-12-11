«Мужчина». Путин похвалил командующего Южной группировкой

После освобождения Северска президент России Владимир Путин обратился к командующему Южной группировкой войск Сергею Медведеву. Он похвалил его и назвал мужчиной.

На совещании по ситуации в зоне СВО президент напомнил, что 20 ноября командующий Южной группировкой заявил о планах взять Северск под контроль до 15 декабря.

Путин вспомнил, как ездил в Дагестан после завершения важной антитеррористической операции. Он поехал туда, чтобы встретиться с бойцами, в том числе с местными добровольцами. Одна женщина, молодая красивая горянка, подошла к президенту, взяла за руку и сказала: «Сказал и сделал. Мужчина». Путин признался, что эти слова его очень тронули.

«И вот я хочу сейчас все эти слова вернуть вам и всем вашим командирам, бойцам: сказал и сделал. Мужчина», — подчеркнул президент.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину об успешном освобождении Северска, Кучеровки, Куриловки и южной части Димитрова (Мирнограда). В Константиновке, ДНР, продолжаются боевые действия. Российские войска контролируют примерно 45% зданий города.