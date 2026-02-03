Глава Минздрава России Михаил Мурашко оказал первую помощь пострадавшему в ДТП в Подмосковье. Об этом РИА «Новости» рассказал его помощник Алексей Кузнецов.

«Министр — врач по образованию. Пострадавший в ДТП получил серьезные травмы и нуждался в помощи, он ее оказал», — отметил Кузнецов.

Авария произошла на Минском шоссе в Московской области. Водитель остановился на обочине из-за поломки автомобиля. В его машину на огромной скорости врезался другой автомобиль.

Мурашко проезжал мимо и остановился, чтобы оказать первую помощь — вколол водителю обезболивающее и вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали, министр лично сопровождал мужчину до больницы.

В сентябре прошлого года Мурашко пришлось около часа откачивать пассажира самолета на рейсе во Вьетнам, куда министр направлялся с рабочим визитом. У мужчины случился гипертонический криз на третьем часе полета. После стабилизации он благополучно долетел до Ханоя.