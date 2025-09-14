Летевший в рабочую командировку во Вьетнам министр здравоохранения России Михаил Мурашко стабилизировал состояние пассажира с гипертоническим кризом. Как сообщил Telegram-канал Shot , глава ведомства пришел на помощь по просьбе экипажа самолета.

На резкое ухудшение состояния 50-летний мужчина пожаловался на третьем часе полета. Экипаж обратился к пассажирам с вопросом, есть ли среди них врач. Министр Мурашко тут же вызвался оказать помощь и в течение часа откачивал пациента, добившись стабилизации состояния.

По предварительным данным, пассажир столкнулся с гипертоническим кризом. После оказания первой помощи и приема лекарств он окончательно пришел в себя и долетел до Ханоя.

В 2023 году глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области Роман Курынин реанимировал перенесшую инсульт стюардессу на борту самолета «Уральских авиалиний». Из-за приступа у девушки остановилось сердце. Глава ведомства откачал бортпроводницу за 10 минут.