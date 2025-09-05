Мост между Россией и КНДР через реку Туманную откроют в 2026 году

Мост между Россией и КНДР через реку Туманную планируют открыть в следующем году. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что уже возведены мосты через границу: Нижнеленинское — Тунцзян и Благовещенск — Хэйхэ. Он также отметил важность развития транспортно-логистических узлов в этих зонах, чтобы эффективно использовать их пропускную способность.

С 3 по 6 сентября во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, проходит десятый Восточный экономический форум. Тема мероприятия этого года «Дальний Восток: сотрудничество ради мира и процветания».

Ранее Путин заявил, что Россия ни от кого не отворачивается и никому не вставляет палки в колеса. Он напомнил об одном символе России — двуглавом орле.