Мособлдума за пять лет приняла около 1,3 тысячи законов

Московская областная дума седьмого созыва за пять лет работы приняла около 1,3 тысячи законов и провела 140 заседаний. Основными направлениями законотворческой деятельности стали социальная политика, развитие экономики, поддержка бизнеса и участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в интервью телеканалу 360.ru .

«За пять лет мы приняли достаточное количество — 1300 законов, провели 140 заседаний. Законы касались всех сфер жизнедеятельности. Самый актуальный и важный блок — социальный, вопросы экономики, бюджетного процесса, инвестиций, поддержки бизнеса и ЖКХ», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что за последние четыре с половиной года отдельное внимание уделялось поддержке участников СВО и их семей. По словам председателя Мособлдумы, помимо федеральных мер поддержки в регионе действует еще 36 собственных программ, а Подмосковье стало одним из примеров для других субъектов РФ.

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