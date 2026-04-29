Москалькова назвала дело Бутягина вопиющим случаем нарушения прав человека
Уголовное дело против археолога Александра Бутягина стало примером вопиющего нарушения прав человека, которое нанесло непоправимый ущерб международному научному сотрудничеству. Об этом написала в телеграм-канале омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Продолжим бороться за каждого нашего соотечественника, несправедливо задержанного за рубежом по политическим мотивам!» — добавила она.
Бутягина задержали в декабре прошлого года в аэропорту Варшавы по запросу Украины, обвинив в якобы незаконных раскопках на территории Крыма. Его собирались экстрадировать в Киев, но накануне передали России на белорусско-польской границе в обмен на двоих молдавских офицеров.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал освобождение ученого сложной операцией, которую успешно провели российские спецслужбы.