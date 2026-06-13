Морпех занервничал перед президентом. Как Путин успокоил бойца

Путин успокоил морпеха, который переволновался на встрече в Кремле

Российский лидер Владимир Путин встретился с участниками СВО. Один из них начал волноваться во время доклада, но глава государства сумел его успокоить, как сообщило РИА «Новости» .

Президент России принял бойцов специальной военной операции на мероприятии в честь Дня России. В числе прочих с Путиным разговаривал морпех из 155-го полка. Военнослужащий сбился и признался, что «очень переживает».

Глава государства с пониманием отнесся к эмоциональному состоянию военнослужащего. Путин прервал доклад и заметил, что на передовой под вражеским огнем бойцы наверняка переживают гораздо меньше, чем на приеме в официальных кабинетах.

«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», — предположил президент России.

Военный согласился и объяснил, что в боевой обстановке военнослужащие ведут себя более естественно, поскольку там им не приходится выступать напрямую перед руководителем страны.

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