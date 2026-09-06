Монеты, которую Уиткофф оставил в ресторане, нет в свободной продаже

Монета, которую спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф оставил в московском ресторане, оказалась персональным памятным предметом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В магазине сувениров Белого дома отметили, что подобные медальоны обычно вручают в знак признания заслуг или в честь особых событий. Традиция изготавливать такие предметы зародилась в армии США.

Ранее в телеграм-канале «Юнашев Live» опубликовали снимок монеты спецпосланника. На одной стороне выгравированы имя и должность Стива Уиткоффа, на второй — изображение Северной и Южной Америк и лозунг «Мир через силу». Так называлась внешнеполитическая концепция президента США Рональда Рейгана времен холодной войны.