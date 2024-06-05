«Молчат о потерях». Путин рассказал о западных инструкторах на Украине

Западные инструкторы уже давно находится на территории Украины и несут потери. Хотя в западных странах эту информацию замалчивают. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«С точки зрения наличия советников, то здесь новизны никакой нет. Они присутствуют на территории Украины и, к сожалению для них, несут потери», — сказал он.

Глава государства также пообещал «ассиметричный ответ» на поставки оружия Киеву. По его словам, Россия также может поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься чувствительные удары по военным объектам недружественных стран.