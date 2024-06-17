В ГД внесут законопроект о самообороне в своем доме без риска стать осужденным

ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект о правах людей, которые находятся на территории своего жилища и подвергаются опасности со стороны посторонних лиц. Проект документа в своем Telegram-канале опубликовал член партии, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По его словам, речь идет о внесении поправок в статью 37 «Необходимая оборона» Уголовного кодекса. Изменения, по замыслу авторов, должны коснуться вопроса предела необходимой обороны в жилище человека, на жизнь и имущество которого совершили посягательство. Депутат считает, что защищающий свой дом россиянин не должен впоследствии доказывать свою невиновность и оказываться на скамье подсудимых.

«Мой дом — моя крепость!» — написал Нилов.

Этот принцип, напомнил он, сформулировал бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия будет добиваться принятия этого законопроекта.

Ранее Госдума приняла законопроект о запрете на приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.