Моди поздравил Путина и россиян с предстоящим празднованием 80-летия Победы

День Победы в Великой Отечественной войне — это общий праздник. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое заявление в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Глава индийского правительства поздравил российского лидера и всех жителей страны с предстоящим празднованием 80-летия Победы. Он подчеркнул, что в торжественных мероприятиях в Москве примет участие представитель Индии.

Кроме того, Моди пригласил Владимира Путина с визитом в свою страну для уже ставшей традиционной ежегодной двусторонней встречи на высшем уровне. Глава государства принял приглашение и поблагодарил главу индийского правительства.

В ходе разговора Путин еще раз выразил премьер-министру Индии соболезнования в связи с гибелью людей в ходе атаки боевиков в южном Кашмире. Глава государства подчеркнул, что терроризмом необходимо вести бескомпромиссную борьбу.

В ходе беседы стороны отметили развитие и углубление отношений двух государств и подчеркнули, что никакое внешнее влияние не сможет этого изменить.

В минувшее воскресенье, 4 мая, пресс-служба Кремля объявила об официальном визите в Россию председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Он останется на четыре дня и проведет переговоры с Владимиром Путиным, а также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.