Многодетным россиянам предложили выдавать лошадь за маткапитал

Многодетные семьи должны получить право потратить материнский капитал на покупку лошади. С такой инициативой в Госдуме выступил депутат Виталий Милонов, комментируя отказ Комитета по защите семьи внести на рассмотрение законопроект об использовании выплаты на покупку автомобиля многодетными семьями. Об этом сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня» .

По данным авторов, Милонов заявил, что он сам многодетный отец и с удовольствием бы воспользовался возможностью, чтобы купить себе лошадь, которая также может рассматриваться в качестве транспорта.

Сам депутат в своем Telegram-канале объяснил свою позицию. Милонов рассказал, что инициативу о покупке машин на средства материнского капитала отклонили, потому что семьям с детьми важнее иметь собственное жилье.

«Автомобиль надо покупать за другие деньги, а материнский капитал должен идти для чего-то очень фундаментального и того, что может послужить не только два — три года, а будет служить всю жизнь. То есть для квартиры или для земли», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что семьям, которые выбрали купить участки на материнский капитал он бы выдавал лошадь, корову или оленя — по желанию участника сделки.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что материнский капитал имеет целевые задачи, связанных с благосостоянием ребенка и семьи. Она подчеркнула, что вокруг этих денег идут постоянные дискуссии на тему расширения их использования. Бессараб подчеркнула, что считает все такие инициативы преждевременными, потому что это приведет к нецелевому расходованию средств.