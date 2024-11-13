Депутат Бессараб: вопрос о снятии ограничений с маткапитала вызывает массу дискуссий

Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему в стране не стремятся снять с материнского капитала всевозможные ограничения.
Как пояснила политик, материнский капитал предназначен для решения конкретных задач, связанных с благосостоянием ребенка. Снятие всевозможных ограничений с выплаты, по словам Бессараб, вызывает среди ее коллег массу дискуссий.
Депутаты выдвигали идеи о расширении использования материнского капитала на медицинские услуги для обоих родителей, однако этот вопрос так и не был решен. Сама политик считает, что правила использования материнского капитала должны быть тщательно продуманы, поскольку преждевременное снятие ограничений может привести к нецелевому расходованию средств.
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