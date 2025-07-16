Многодетным россиянам предложили давать выбор: земля или миллион

Депутаты СРЗП Дмитрий Гусев и Сергей Миронов внесли в Госдуму законопроект для поддержки многодетных семей. Он подразумевает под собой право выбора — получить бесплатно земельный участок, как это предусмотрено сейчас, или взять вместо него один миллион рублей. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Сейчас программа предусматривает только выделение земли, но на практике получить подходящий участок бывает сложно. Сергей Миронов подчеркнул, что многие семьи сталкиваются с бюрократическими трудностями, а предлагаемые участки не всегда пригодны для жизни.

«Многодетные семьи — основа будущего России, и мы обязаны дать им реальную поддержку, а не бюрократические препоны. Наш законопроект дает семьям с тремя и более детьми право выбора. Взять бесплатный земельный участок или получить от миллиона рублей компенсации», — сказал он.

Дмитрий Гусев отметил, что денежная компенсация даст семьям больше возможностей — например, улучшить жилищные условия или направить средства на другие важные нужды.

«Денежная компенсация — здравая альтернатива, которая позволит семьям самостоятельно решить, как лучше использовать эти средства», — сказал он.

Размер выплаты в один миллион рублей рассчитан на основе рыночных цен: средняя стоимость сотки земли в России составляет около 145 тысяч рублей, а стандартный участок для многодетных семей — 12–15 соток.