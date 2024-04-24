Многодетных отцов предложили демобилизовать досрочно | 360°

Власть 24 апреля 2024, 23:02 Многодетных отцов предложили демобилизовать досрочно Законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов внесли в Госдуму РИА «Новости»

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В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о праве на досрочную демобилизацию для многодетных отцов, которые приобрели этот статус в течение года с момента призыва на военную службу. Документ опубликовали в думской базе данных.

Его авторами выступили сенатор Айрат Гибатдинов и депутат Госдумы Нина Останина. Законопроект уже зарегистрировали и направили председателю нижней палаты парламента.

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Изменения предлагают внести в закон «О воинской обязанности и военной службе», расширив основания для увольнения со службы.

«Дополнить пунктом „п“ следующего содержания: правом на досрочное увольнение с военной службы обладают граждане, призванные по мобилизации, в связи с присвоением его семье статуса многодетной в установленном законом порядке в течение одного года с момента призыва на военную службу», — говорится в проекте.

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