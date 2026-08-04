Мяч после паса Путина решили сохранить в музее

Мяч после паса Путина в Красноярске передадут в музей «Движения первых»

В коллекции музея «Движения первых» появится футбольный мяч, которым сыграл президент России Владимир Путин. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель руководителя департамента реализации конкурса «Большая перемена» Александра Дрозжачих.

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 3 августа, прилетел в Красноярск. Он поднялся на сцену, где проходил финал «Большой перемены». Глава государства обменялся несколькими футбольными пасами с юными соведущими конкурса.

Именно этот мяч и решили отправить в центральный офис общественного движения. Он станет частью музейной экспозиции и будет храниться как памятный экспонат.

Визит Владимира Путина в Красноярск не ограничился посещением финала «Большой перемены». В ходе рабочей поездки президент также встретился с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.