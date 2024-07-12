Мизулина заявила, что рэпер Slimus не стал извиняться за высказывания против СВО

Рэпер Slimus не стал извиняться за свои высказывания против спецоперации. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале .

Она отметила, что многие патриотические сообщества спрашивают ее об этом. Концерты артиста в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде отменили, однако после этого он решил провести мероприятие в московском клубе VK Gipsy.

«Интересно, как владельцы клуба относятся к его антироссийским заявлениям? Напомню, что за свои высказывания он даже не извинился», — написала Мизулина.

Речь идет о происшествии в Екатеринбурге, где глава Лиги безопасного интернета общалась со школьниками и студентами УрФУ. Во время ее речи в зале присутствовал Slimus. В беседе с Екатериной Михайловной он высказал антироссийские заявления и выступил против СВО.

После этого Мизулина призвала МВД проверить деятельность рэпера. В его творчестве могут быть пропаганда наркотиков и оскорбление чувств верующих.