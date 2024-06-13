Мизулина попросила МВД проверить рэпера Slim

Директор Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить деятельность рэпера Slimus (Вадим Мотылев), ранее использовавшего псевдоним Slim. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале .

По словам общественного деятеля, музыкант выступал против специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина. В ближайшие дни у него должен состояться концерт в Екатеринбурге.

«Посмотрели на его „творчество“, а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста [Владимира] Зеленского», — прокомментировала Мизулина.

Ранее главу ЛБИ возмутил откровенный наряд певицы Ольги Бузовой на концерте в Уфе. Она сравнила выступление артистки с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.