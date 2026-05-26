Мишустин встретился с главой Федерального фонда ОМС Баланиным

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с главой Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильей Баланиным. Об этом сообщили на сайте правительства России.

Премьер-министр дал указание тщательно контролировать исполнение в регионах президентского указа об увеличении заработной платы врачей и медперсонала.

«Илья Валерьевич, прошу Вас очень внимательно следить за тем, как в регионах идет выполнение президентского указа о повышении зарплат медиков», — сказал Мишустин.

Он отметил, что лечение пациентов — нелегкий труд, востребованный и жизненно важный. Все обязательства перед врачами, фельдшерами и медсестрами должны исполнять в полном объеме.

Премьер-министр также подчеркнул, что в социальной сфере здравоохранение находится на особом положении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей и учителей.