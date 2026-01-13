Мишустин вручил правительственные награды военкорам за освещение СВО

Премии правительства в области средств массовой информации вручил журналистам, корреспондентам, главным редакторам и операторам премьер-министр России Михаил Мишустин. Торжественную церемонию приурочили ко Дню российской печати, который празднуют 13 января.

В ходе выступления глава правительства отметил работу военных корреспондентов, которые освещают события в зоне СВО, находясь на передовой.

«Ребята действуют настолько бесстрашно, не жалея себя, нередко становясь мишенью для противников, и порой мы некоторых из них теряем», — привела слова Мишустина пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что посмертно премию правительства получил корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в Запорожье в результате атаки украинских беспилотников. Также награды получили коллеги журналиста Валентин Трушнин и Владимир Сотников.

Еще одним лауреатом правительственной премии стал корреспондент программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ Илья Ушенин.

Мишустин напомнил, что журналист отправился на фронт добровольцем и получил ранение. Но это его не остановило от освещения работы российских военных.

«На его счету 134 командировки в Донбасс в течение года», — отметил премьер-министр.

Премию за смелость при выполнении журналистского долга и объективное освещение событий в зоне проведения специальной военной операции вручили специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Григорию Кубатьяну.

Также награды получили операторы Первого канала Валентин Стуканог и Илья Репнин за снятый ими документальный фильм об операции «Поток» в Курской области.

Память погибшего в зоне специальной военной операции военного корреспондента «Известий» Семена Еремина увековечили муралом на фасаде дома на улице Луговой в Балашихе, где жил журналист. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что портрет корреспондента появился по просьбе его родных.