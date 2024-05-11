Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера России | 360°

Власть 11 мая 2024, 18:36 Мишустин предложил переназначить Хуснуллина на пост вице-премьера России РИА «Новости»

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Председатель правительства России Михаил Мишустин предложил переназначить Марата Хуснуллина на пост вице-премьера. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Предложить сохранить за Маратом Хуснулиным должность вице-премьера в новом составе правительства», — предложил Мишустин.

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Кроме того, он выступил за переназначение на пост вице-премьера Дмитрия Чернышенко, он продолжит курировать СМИ, культуру, спор, туризм, связи и IT.

«Этим в составе нового правительства займется Дмитрий Чернышенко, который будет отвечать за обеспечение национальных проектов технологического лидерства, курировать Минспорт, Росмолодежь, Рособрнадзор, Минобрнауки и Минпросвещения», — добавил глава правительства.

Депутаты Госдумы в два дня утвердят новый состав кабинета министров. В понедельник, 13 мая, нижняя палата парламента проголосует по вице-премьерам. На следующий день парламентарии рассмотрят предложения по назначению министров.