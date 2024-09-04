Мишустин снял с должности замглавы Минэнерго Сниккарса
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики. Распоряжение опубликовали на официальном портале правовых актов.
«По его (Сниккарса — прим. ред.) просьбе», — указано в документе.
Должность замглавы Минэнерго Сниккарс занимал с ноября 2020 года. Он занимался выработкой и реализацией госполитики, регулированием в сфере электроэнергетики. До этого он был директором департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики России.
Сниккарс — уроженец Новосибирской области. Он окончил Сибирскую академию государственной службы и Сибирский университет потребительской кооперации.
Ранее Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС. Свой пост Иванов занимал с января 2021 года, курируя работу управления регулирования информационных технологий и связи.