Мишустин снял с должности замглавы Минэнерго Сниккарса

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики. Распоряжение опубликовали на официальном портале правовых актов.

«По его (Сниккарса — прим. ред.) просьбе», — указано в документе.

Должность замглавы Минэнерго Сниккарс занимал с ноября 2020 года. Он занимался выработкой и реализацией госполитики, регулированием в сфере электроэнергетики. До этого он был директором департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики России.

Сниккарс — уроженец Новосибирской области. Он окончил Сибирскую академию государственной службы и Сибирский университет потребительской кооперации.

Ранее Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС. Свой пост Иванов занимал с января 2021 года, курируя работу управления регулирования информационных технологий и связи.