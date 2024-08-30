Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова по его просьбе

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петра Иванова по его просьбе. Об этом говорится в поручении премьер-министра, оно опубликовано на портале публикации документов кабмина.

Распоряжение Мишустина датировано 29 августа. Иванов занял пост заместителя главы ведомства еще в январе 2021 года. Он курировал работу управления регулирования информационных технологий и связи, управления регулирования транспорта и управления контроля размещения государственного заказа.

Иванов занимал должность зампредседателя правительства Московской области, работал в департаменте транспорта и связи Москвы, Мосгортрансе, Монтажспецбанке и Кредобанке. С сентября 2020 года он возглавляет «Скоростные магистрали».

Ранее Мишустин назначил двух заместителей главы Минпросвещения.