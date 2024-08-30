Мишустин освободил Петра Иванова от должности замглавы ФАС

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Иванова по его просьбе

Фото: РИА «Новости»

Глава правительства Михаил Мишустин освободил от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петра Иванова по его просьбе. Об этом говорится в поручении премьер-министра, оно опубликовано на портале публикации документов кабмина.

Распоряжение Мишустина датировано 29 августа. Иванов занял пост заместителя главы ведомства еще в январе 2021 года. Он курировал работу управления регулирования информационных технологий и связи, управления регулирования транспорта и управления контроля размещения государственного заказа.

Иванов занимал должность зампредседателя правительства Московской области, работал в  департаменте транспорта и связи Москвы, Мосгортрансе, Монтажспецбанке и Кредобанке. С сентября 2020 года он возглавляет «Скоростные магистрали».

Ранее Мишустин назначил двух заместителей главы Минпросвещения.

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