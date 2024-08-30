Мишустин сменил главу Федерального агентства железнодорожного транспорта

Мишустин: новым главой Росжелдора назначен Александр Сахаров

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 августа подписал указ о смене главы Федерального агентства железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-службе кабмина.

В правительстве уточнили, что занимавший эту должность Алексей Дружинин уволился по собственному желанию.

Новым главой Росжелдора назначили Александра Сахарова. Он родился в Казахстане, учился в Уральском государственном университете путей сообщения. Свою карьеру начал на Южно-Уральской железной дороге в Республике Казахстан, а позже перешел в РЖД.

Ранее Мишустин подписал указ о назначении вице-премьера России Татьяны Голиковой председателем совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино). В состав совета также вошли продюсер Илья Попов, режиссер Сергей Урсуляк и продюсер Гавриил Гордеев.

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