01 июня 2024 00:05 Мишустин сформировал президиум правительства в новом составе Фото: РИА «Новости»
Помимо самого Мишустина в президиум вошли 20 человек. Среди новых членов в списке оказались вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Патрушев, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава МЧС Александр Куренков.
Ранее Мишустин заявил, что
основной задачей правительства является выполнение нового указа президента Владимира Путина по национальным целям развития России.
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