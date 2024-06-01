Мишустин сформировал президиум правительства в новом составе

Фото: РИА «Новости»

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Помимо самого Мишустина в президиум вошли 20 человек. Среди новых членов в списке оказались вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Дмитрий Патрушев, вице-премьер Виталий Савельев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава МЧС Александр Куренков.

Ранее Мишустин заявил, что основной задачей правительства является выполнение нового указа президента Владимира Путина по национальным целям развития России.

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