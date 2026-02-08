Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека

Перед встречей с президентом Владимиром Путиным члены правительства обсудили поступок главы Минздрава Михаила Мурашко, который уже во второй раз за последние месяцы лично помог спасти жизнь человеку. Кадры показал журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» .

«Вы видели, как Мурашко спас человека сегодня? В человека машина влетела. Он выскочил из машины, поставил ему укол, подхватил и вперед в какую-то больницу. Молодец», — рассказал Мишустин.

Третьего февраля телеграм-канал Shot писал, что авария произошла на Минском шоссе в Подмосковье. Пострадавший получил тяжелые травмы. Помощник главы Минздрава Алексей Мурашко, врач по образованию, ввел обезболивающее, вызвал скорую и лично проследил за госпитализацией мужчины.

Во время перелета в рабочую командировку во Вьетнам, министр также пришел на помощь пассажиру самолета с гипертоническим кризом — по просьбе экипажа он стабилизировал состояние человека прямо на борту.