Мишустин повторно назначил Исаева гендиректором Запорожской АЭС

«Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором федерального государственного унитарного предприятия „Запорожская АЭС“ сроком на два года», — указано в документе.

Исаев занимал пост гендиректора с апреля 2024 года, его назначили на эту должность сроком на два года. На посту гендиректора он сменил Юрия Черничука, который управлял ЗАЭС с ноября 2022 года.

Боевики ВСУ 17 мая обстреляли из артиллерийский орудий территорию ЗАЭС. Под удар попал транспортный цех. Повреждения получили несколько автобусов для перевозки персонала, кровля здания, окна на участке связи.