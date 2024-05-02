Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина | 360°

Власть 02 мая 2024, 10:39 Мишустин поручил утвердить меры по увеличению предложения бензина Vladimir Baranov/Globallook Press

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэнерго утвердить комплекс мер по увеличению предложения бензина и дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Минэнерго поручено утвердить мероприятия по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», — указали в кабмине.

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Минпромторгу в свою очередь поручили проработать меры для увеличения предложения промышленной продукции, в том числе легковых машин, лекарств и строительных материалов. Минтранс должен обеспечить транспортную доступность туристических объектов и нарастить предложения по авиаперевозкам.

Ранее Мишустин заявил, что давление со стороны Запада делает более жестким участие в торговле. Растет давление на страны глобального Юга, не желающих мириться с претензиями коллективного Запада. Эффективные ответные меры — запуск механизмов создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей.