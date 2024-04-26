Мишустин объяснил эффективность формирования независимых макрорегионов | 360°

26 апреля 2024, 15:00
Мишустин объяснил эффективность формирования независимых макрорегионов
Мишустин рассказал об эффективном ответе на ужесточение условий торговли
Давление со стороны Запада делает более жесткими участие в торговле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире. С учетом таких условий глава кабмина назвал вероятные ответные меры, которые могли бы показать эффективность.
В ходе своего выступления Мишустин напомнил о словах президента, указывавшего на важность активного запуска механизмов создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей.
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«Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства», — пояснил премьер.
На сегодняшний день, по словам главы кабмина, условия участия в торговле становятся все жестче, растет давление на страны глобального Юга, которые не хотят мириться с претензиями коллективного Запада на доминирование в мировой экономике.
«Эффективным ответом на такие риски считаем объединение в межгосударственные организации и формирование независимых и относительно автономных макрорегионов», — отметил он.
Именно региональная интеграция, подчеркнул Мишустин, приходит на смену глобализации. Это, по его мнению, закономерный геополитический процесс, который уже запустили.
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Михаил Мишустин
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