Мишустин объяснил эффективность формирования независимых макрорегионов | 360°

Мир 26 апреля 2024, 15:00 Мишустин объяснил эффективность формирования независимых макрорегионов Мишустин рассказал об эффективном ответе на ужесточение условий торговли

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Давление со стороны Запада делает более жесткими участие в торговле, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по евразийской интеграции в многополярном мире. С учетом таких условий глава кабмина назвал вероятные ответные меры, которые могли бы показать эффективность.

В ходе своего выступления Мишустин напомнил о словах президента, указывавшего на важность активного запуска механизмов создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей.

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«Такие большие пространства, по сути, и есть основа многополярного мироустройства», — пояснил премьер.

На сегодняшний день, по словам главы кабмина, условия участия в торговле становятся все жестче, растет давление на страны глобального Юга, которые не хотят мириться с претензиями коллективного Запада на доминирование в мировой экономике.

«Эффективным ответом на такие риски считаем объединение в межгосударственные организации и формирование независимых и относительно автономных макрорегионов», — отметил он.

Именно региональная интеграция, подчеркнул Мишустин, приходит на смену глобализации. Это, по его мнению, закономерный геополитический процесс, который уже запустили.