Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения

При этом посты замминистра просвещения покинули Татьяна Васильева и Анастасия Зырянова. В соответствующем документе говорится, что Васильева и Зырянова по собственному желанию попросили освободить их должностей.

В Минпросвещения отметили, что Шварцман будет курировать реализацию национального проекта «Образование», а также региональное развитие. Колударова будет заниматься подготовкой кадров, содержанием школьного и дошкольного образования.

Шварцман в 2021 году была назначена директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения, а Колударова с 2018 года трудилась заместителем директора департамента государственной политики в сфере дополнительного образования, воспитания и детского отдыха.

В начале августа Мишустин назначил кураторов национальных целей развития.