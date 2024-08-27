Мишустин назначил двух замов главы Минпросвещения

Мишустин назначил Шварцман и Колударову заместителями главы Минпросвещения

Фото: РИА «Новости»

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Ирину Шварцман и Ольгу Колударову заместителями министра просвещения России. Распоряжение главы кабмина опубликовано на портале правовой информации.

При этом посты замминистра просвещения покинули Татьяна Васильева и Анастасия Зырянова. В соответствующем документе говорится, что Васильева и Зырянова по собственному желанию попросили освободить их должностей.

В Минпросвещения отметили, что Шварцман будет курировать реализацию национального проекта «Образование», а также региональное развитие. Колударова будет заниматься подготовкой кадров, содержанием школьного и дошкольного образования.

Шварцман в 2021 году была назначена директором департамента развития инфраструктуры Минпросвещения, а Колударова с 2018 года трудилась заместителем директора департамента государственной политики в сфере дополнительного образования, воспитания и детского отдыха.

В начале августа Мишустин назначил кураторов национальных целей развития.

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