Мишустин одобрил проект соглашения с Иорданией о сотрудничестве в медицине

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Иорданией о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации .

В документе говорится, что проект соглашения подготовлен Минздравом России, согласован с МИДом и другими заинтересованными ведомствами, а также предварительно проработан с иорданской стороной.

Согласно распоряжению, Минздраву поручили провести переговоры с представителями Иордании при участии МИД России и по итогам подписать соглашение от имени правительства.

Ожидают, что документ станет основой для развития двустороннего взаимодействия в области медицины, подготовки кадров и научных исследований.

Ранее правительство России одобрило соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи.