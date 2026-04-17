Кабмин одобрил сотрудничество с Казахстаном в области военной почты

Мишустин одобрил соглашение о военной фельдъегерско-почтовой связи с Казахстаном

Правительство России одобрило соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи. Документ, опубликованный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соглашение между двумя странами подписали 31 октября 2025 года в Алматы. Правительство постановило внести в Госддуму проект закона о ратификации документа.

Представителем правительства при рассмотрении вопроса о ратификации назначили статс-секретаря — заместителя министра обороны Анну Цивилеву.

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что в 2026 году страны ОДКБ проведут шесть совместных военных учений, одно из них состоится на территории Казахстана.