Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание торгово-экономических связей

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с главой правительства Белоруссии Александром Турчиным. Об этом сообщили в пресс-службе российского кабмина.

Во время разговора стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшее развитие торгово-экономических и научно-технологических связей между двумя странами.

Отдельное внимание главы правительств уделили реализации договоренностей, достигнутых президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на переговорах в Москве.

Мишустин и Турчин также подтвердили важность укрепления интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.

Путин и Лукашенко в ходе переговоров в Кремле 8 мая обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, геополитическую ситуацию и другие вопросы.