Мишустин назвал бессмертным подвиг фронтовиков Великой Отечественной войны

Мишустин поздравил ветеранов с Днем Победы и назвал их подвиг бессмертным

Память о мужестве фронтовиков, сокрушивших фашизм и остоявших свободу и независимость Родины, объединяет всех россиян. Об этом в поздравлении ветеранов 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне написал премьер-министр Михаил Мишустин .

Глава кабмина подчеркнул, что 9 мая с огромным чувством благодарности страна чувствует ветеранов, чья стойкость и беззаветная преданность Отчизне стали примером для всех.

«Мы склоняем головы перед солдатами, завоевавшими свободу в 1945-м, отдаем дань уважения самоотверженности тех, кто трудился в тылу. Бессмертный подвиг фронтовиков живет в наших сердцах, передается из поколения в поколение», — написал Мишустин.

Премьер добавил, что сегодня россияне гордятся героизмом участников специальной военной операции, вставших на защиту страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении с 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отметила, что единство россиян в борьбе за сохранение исторической правды стала лучшей благодарностью прошлым поколениям, сохранившим сильную державу.

Председатель верхней палаты российского парламента добавила, что нельзя допустить нового распространения нацистской идеологии и попыток оправдания преступлений, совершенных ее последователями.