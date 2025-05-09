Матвиенко призвала не допускать распространения нацистской идеологии

Нельзя допускать попыток распространения нацистской идеологии и оправдания преступлений, совершенных ее приверженцами. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы должны быть непримиримы к попыткам распространения нацистской идеологии, оправдания совершенных ее приверженцами преступлений, искажения фактов и событий военных лет», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, единство многонационального российского народа в борьбе за историческую правду — лучшая благодарность поколениям, передавшим суверенную и сильную державу.

Для россиян, соотечественников за границей и всех неравнодушных людей 9 Мая — это день, воплотивший в себе горечь потерь и радость триумфа. Священная дата навечно вошла в историю России, подчеркнула спикер Совфеда.

Участники спецоперации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы. Бойцы пообещали по примеру предков искоренить фашизм и добыть свою Великую Победу.