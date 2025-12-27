Мишустин назначил Татьяну Громову главой «Роскадастра»

«Назначить Громову Татьяну Алексеевну генеральным директором публично-правовой компании „Роскадастр“ сроком на пять лет, освободив ее от занимаемой должности», — указано в документе.

Громова окончила Красноярский государственный аграрный университет и имеет степень кандидата экономических наук. Она работала на разных должностях в комитете по земельным ресурсам и землеустройству Красноярского края, а также в управлении Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по региону. Об этом сообщает кабмин.

С 2011 по 2018 год руководила управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю. В 2018 году заняла аналогичную должность в Московской области.

В 2020 году Громова стала советником главы Росреестра. В 2022-м ее повысили до заместителя руководителя. На этой должности она координировала работу территориальных органов Росреестра в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах. Громова следила за их взаимодействием с другими федеральными органами, аппаратом полномочного представителя президента, властями регионов и центральным аппаратом Росреестра.

Ранее Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Его кандидатуру представил Михаил Мишустин. Решение было принято единогласно. Все 408 депутатов поддержали назначение Никитина, никто не воздержался и не проголосовал против.