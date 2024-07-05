Путину доверяют более 80% россиян

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 80,9%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Исследование провели с 28 по 30 июня, в нем приняли участие 1,5 тысячи россиян. Метод опроса — телефонное интервью по случайной одноосновной выборке мобильных номеров.

Для данной вероятностной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить как формулировки вопросов, так и различные обстоятельства, возникающие во время полевых работ.

«Всего о доверии к Путину сообщили 80% жителей страны, что составило минус 1 процентный пункт за неделю», — отметили в соцслужбе.

В спонтанном рейтинге доверия политикам в России показатель Путина составил 39,6% (-1,1 процентного пункта за июнь).

Кроме того, 54% участника опроса дали положительную оценку работе правительства страны, а 57% респондентов отметили, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 76% россиян интересуются темой здорового образа жизни.