Путин рассказал о росте роли многостороннего подхода в мире

Эпоха подчинения большинства мирового сообщества интересам меньшинства постепенно уходит в прошлое. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию его выступления вел Кремль .

Глава государства пояснил, что сейчас система международных отношений, основанная на доминировании западных стран, сменяется многополярной моделью. В ней приоритет отдан кооперации и взаимодействию участников.

Подчинение большинства меньшинству, присущее международным отношениям в период доминирования стран Запада, уступает место многостороннему, более кооперативному подходу.

Президент также напомнил о том, что мир пережил десятилетия попыток «навязать систему, противоречащую большинству мировых традиций». РИА «Новости» отмечало, что собравшиеся на «Валдае» тщательно записывали слова Владимира Путина.

В том же выступлении глава государства призвал «быть готовыми к чему угодно».