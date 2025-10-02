Мировая революция? Путин показал конец диктатуры меньшинства
Путин рассказал о росте роли многостороннего подхода в мире
Эпоха подчинения большинства мирового сообщества интересам меньшинства постепенно уходит в прошлое. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», трансляцию его выступления вел Кремль.
Глава государства пояснил, что сейчас система международных отношений, основанная на доминировании западных стран, сменяется многополярной моделью. В ней приоритет отдан кооперации и взаимодействию участников.
Подчинение большинства меньшинству, присущее международным отношениям в период доминирования стран Запада, уступает место многостороннему, более кооперативному подходу.
Владимир Путин
Президент также напомнил о том, что мир пережил десятилетия попыток «навязать систему, противоречащую большинству мировых традиций». РИА «Новости» отмечало, что собравшиеся на «Валдае» тщательно записывали слова Владимира Путина.
В том же выступлении глава государства призвал «быть готовыми к чему угодно».